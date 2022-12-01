С 1 декабря второй раз за год дорожает коммуналка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последний месяц 2022-го начался так, будто это начало года, а не его конец. С 1 декабря в России вступили в силу несколько важных изменений, которые затрагивают всех. Рассказываем, как теперь будем жить.

В ПОЛИКЛИНИКУ С ОДНИМ ЛИШЬ ПАСПОРТОМ

Только люди привыкли, что полис обязательного медицинского страхования это теперь не бумажная книжица, а пластиковая карточка, как и она стала прошлым веком. В России теперь начинают действовать цифровые полисы, для которых физические носители уже не нужны. То есть теперь все данные о нас для поликлиник и больниц будут храниться в специальном электронном реестре.

Впрочем, не спешите выбрасывать карточки и книжицы. Если они у вас есть на руках есть, то ими по-прежнему можно воспользоваться.

- Для людей ничего особенно не меняется, - объясняет «КП-Екатеринбург» Елена Денисламова, пресс-секретарь ТФОМС. – Все документы, которые есть на руках у граждан, продолжают действовать – это бумажные полисы и полис в виде карточки. Они будут действовать бессрочно. Изменения с 1 декабря касаются новых застрахованных – тех, кто получает полис впервые.

По идее, тем, у кого есть цифровой полис, приходить в поликлинику можно будет с одним лишь паспортом Фото: Михаил ФРОЛОВ

То есть речь про новорожденных. Также это затронет тех, кто сменил фамилию, кто получает новый паспорт по достижении определенного возраста. Им при обновлении полиса уже ни бумажную книжицу, ни карточку не выдадут. Кстати, не выдадут их и в том случае, если вы, например, потеряли карточку ОМС. Новую взамен старой уже не выдадут – нет смысла.

- У вас больше нет необходимости получать физический носитель. У каждого человека теперь будет уникальный код в едином реестре застрахованных, - уточняет Елена Денисламова. - И когда человек будет обращаться в страховую компанию за подтверждением факта страхования, ему будут на руки выдавать выписку, на которой указан штрихкод. Этот штрихкод можно сфотографировать или носить с собой бумагу с ним. Но по большому счету это тоже не обязательно, потому что любая поликлиника теперь может найти вас в том числе по паспорту или свидетельству о рождении.

КОММУНАЛКА ОПЯТЬ ПОДОРОЖАЛА

Есть две новости - хорошая и вторая. Хорошая в том, что в следующий раз коммуналка в стране подорожает лишь 1 июля 2024 года. Вторая новость – но зато в этом году она подорожала уже во второй раз. Сначала планово 1 июля. А теперь, вот, повторно 1 декабря. Как объясняли в Минэкономразвития, повторное повышение нужно в связи с «необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране». Просто еще в прошлом году стройматериалы подорожали, из-за чего ремонтировать теплосети и водопровод стало дороже. Вот и тарифы решили повысить второй раз за год. Успокаивает то, что в следующий раз повышение произойдет лишь через полтора года.

Квитанции с поднявшимися тарифами свердловчане получат в январе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среднем по стране с 1 декабря 2022 коммуналка подорожала не больше чем на 9%. В среднем по стране это примерно на 324 рубля в месяц на семью. Это касается водоснабжения, как холодного, так и горячего, вывоза мусора, газоснабжения и отопления (но не капремонта и не содержания и ремонта жилья. Они дорожают отдельно по своему расписанию, - Прим. Ред.). Отметим, что присматриваться к изменениям в тех квитанциях, которые уже лежат в почтовом ящике или появятся там до конца года не стоит.

- Раз тарифы изменяются с 1 декабря, значит, затронут они начисления за декабрь. Квитанции по ним потребители получат в январе, - уточнили в пресс-службе Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

ХАММАМ НЕ В КАЖДЫЙ ДОМ

Любопытное изменение, хотя, конечно, касается оно не всех. С 1 декабря в квартирах многоэтажных домов можно устанавливать турецкую баню – хаммам. Также разрешены индивидуальные мини-сауны. Но есть пара важных замечаний. Во-первых, речь идет о небольшом оборудовании, рассчитанном на одного, ну двух человек.

По сути это кабинки, которые собираются на заводах. Их просто ставят в квартире и включают в розетку. Так что не надо думать, что теперь соседская квартира вдруг превратится в полноценный хамам с мраморными колоннами паром и посетителями по абонементу. Разрешено это только для частного использования, а не для коммерческого.

Во-вторых, не в каждый многоквартирный дом можно установить такое оборудование. Нужно соблюсти массу условий, чтобы установить у себя в одной из комнат такой предмет быта.

Такую сауну в квартире оборудовать все еще нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Кабины и хаммамы можно будет устанавливать только в тех помещениях, в которых еще на стадии проектирования здания были заложены специальные требования по пожарной защите, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Если же человек, например, живет в хрущевке, то там хаммам в квартире просто так не поставишь. Предварительно нужно будет укреплять комнату специальными противопожарными мерами. А это те еще траты. Иначе это будет нарушением нормативных документов Минстроя.

ИНН НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Теперь не надо идти в налоговую, чтобы получить свой номер ИНН. Встать на учет можно просто подав заявление через портал Госуслуг (Но для этого необходимо иметь усиленную неквалифицированную электронную подпись, которая тоже оформляется через Госуслуги, - Прим. Ред.). ИНН после этого будет размещен в личном кабинете на Госуслугах. Его можно будет скачать. Также то же самое можно будет сделать через личный кабинет на сайте ФНС.

«ВКОНТАКТЕ» и «ОДНОКЛАССНИКИ» ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Отныне государственные органы и органы местного самоуправления, а также структуры, подведомственные им, должны будут вести свои официальные странички в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Так что рассказывать налогоплательщикам о своей деятельности чиновники теперь смогут и там.

FAN ID ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Карту болельщика, так называемый Fan ID, с 1 декабря нужно будет иметь всем, кто хочет посещать матчи чемпионата России по футболу РПЛ. Оформить карточку можно через Госуслуги.