Счет за коммуналку может существенно снизиться. если вы льготник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопрос о том, кому положены льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, вновь актуален в Свердловской области после повышения тарифов на электроэнергию, сбор, вывоз и утилизацию мусора, а также капитальный ремонт.

Сейчас такими льготами пользуются больше 600 тысяч уральцев. На них могут претендовать 36 категорий граждан.

- В Свердловской области сейчас действуют все федеральные меры поддержки. Также регион ежегодно принимает свои меры, предполагающие для льготников компенсацию стоимости услуг ЖКХ, - рассказывают в Министерстве социальной политики Свердловской области.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ

К этой категории относятся несколько категорий граждан из числа жителей Екатеринбурга и Свердловской области: участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды войны и члены семей погибших инвалидов войны, инвалиды I–III групп, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, члены семей погибших военнослужащих.

Для них установлена компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 50%.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ

В эту категорию льготников зачислены дети-сироты, они полностью освобождены от оплаты всех коммунальных услуг.

Ветераны труда Свердловской области имеют право на компенсацию оплаты услуг ЖКХ в размере 50%, а многодетные семьи – в размере 30%.

Есть и другие льготы по ЖКХ. Так, например, врачи, учителя, воспитатели, работники учреждений культуры и искусства, социальной сферы, ветеринары, работающие в сельской местности, к которой относятся поселки городского типа, рабочие поселки и сельские населенные пункты, имеют право на компенсацию 100% расходов на оплату электричества, газоснабжения и отопления, в дома без центрального отопления.

Если такие специалисты отработали на территории более 10 лет, то льгота для них сохраняется при выходе на пенсию.

Категории льготников в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Также на субсидию по оплате коммунальных услуг могут претендовать семьи, которые тратят на платежки ЖКХ больше 22% от общего дохода семьи. Если среднедушевой доход на члена семьи ниже прожиточного минимума при трате более 12% общего ежемесячного дохода на оплату коммунальных услуг, то такая семья также может получить субсидию из муниципального бюджета.

Размер субсидии в каждом случае индивидуален. Он зависит от общего дохода, размера жилплощади, состава семьи, размера коммунальных начислений.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ

Информацию о льготах за услуги ЖКХ и о том, кому они положены, можно уточнить по Единому социальному бесплатному телефону 8 800 300 81 00. Заявление на льготу можно подать в администрацию населенного пункта либо в МФЦ.

- Необходимо прийти в администрацию своего муниципалитета, чтобы уточнить, какие субсидии вам полагаются. Специалисты помогут собрать все необходимые справки, - рассказывают в региональном Министерстве соцполитики.

В прошлом году в Свердловской области субсидиями воспользовались 109 тысяч человек, для чего из региональной казны выделили 2,8 миллиарда рублей.

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