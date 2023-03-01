Суммы в квитанциях уральцев существенно подросли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 1 марта 2023 года работает горячая линия по вопросам о перерасчетах за жилищно-коммунальные услуги для жителей многоквартирных домов. Работать она будет один день в неделю - по средам.

В эту среду уральцы дозвониться уже не успеют, через неделю среда выпадает на 8 марта. Соответственно, позвонить по указанным телефонам можно будет не ранее 15 марта. В то время, как оплатить квитанции без пеней можно только до 10 числа.

На вопросы недовольных свердловчан ответят специалисты департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

А теперь о том, что именно беспокоит жителей Среднего Урала касаемо оплаты жилищно-коммунальных услуг. Во-первых, многие собственники жилья жаловались в редакцию «КП-Екатеринбург» на огромные суммы, начисленные за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Телефоны горячих линий по вопросам начислений ЖКХ Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Также люди недовольны тем, что ставка за капитальный ремонт выросла сразу на 41% и составила почти 15 рублей за один квадратный метр жилого помещения, тогда как, за предыдущие пять лет этот показатель вырос всего на полтора рубля.

Ну, и главное, что сильно взволновало уральцев: принудительная отмена тарифа «день – ночь» за электроэнергию и перевод всех собственников на одноставочный тариф. Больнее всего эта мера ударила по жителям частных домов, отапливаемых электричеством.

Все эти факторы вместе спровоцировали резкий рост коммунальных платежей с начала 2023 года в Свердловской области. Многие собственники квартир в Екатеринбурге рассказали «КП-Екатеринбург» о том, что цифры в платежках выросли на 5 и даже 10 тысяч.

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