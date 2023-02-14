На Урале энергетики рассказали, как перепрограммировать счетчик

Перепрограммировать приборы учета могут только поставщики электроэнергии и управляющие компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики Свердловской области из «Облкоммунэнерго» начали перепрограммировать счетчики по заявлениям от потребителей. С января этого года в регионе плату за свет насчитывают по одноставочному тарифу, то есть по одной стоимости круглые сутки.

При этом, ряд многих потребителей выгоднее использовать двухставочный тариф, который делится на дневное время с 7 до 23 часов и ночное время с 23 до 7 часов. Для редактирования тарифного расписания на индивидуальном приборе учета электроэнергии и перепрограммировании его за тариф «день-ночь», нужно обратиться к энергетикам.

Однако, для начала специалисты для начала советуют потребителям посчитать, действительно ли конкретному потребителю выгодно возвращаться на ночной тариф, ведь его действие в выходные и праздничные дни теперь в Свердловской области отменено.

- Переходить на такой тариф имеет смысл, если потребитель привык использовать более 27% электроэнергии от суточного ночью. Если же с 23 до 7 часов у вас нет значительного потребления электроэнергии, то смысла менять тариф нет, - рассказывает начальник управления учета энергии и систем диспетчеризации «Облкоммунэнерго» Александр Шарунов.

Как подать заявку на перепрограммирование счетчика электроэнергии в Свердловской области

1. Через центр поддержки клиентов по бесплатному номеру 8 800 2500 343

2. На сайте компании okenergo.com в разделе «Сообщить о проблеме»

3. Через электронную почту DG_COK@okenergo.su

4. Лично по адресам: Екатеринбург, улица Чапаева, 14/10 , Нижний Тагил, Чероисточинское шоссе, 14б, либо в любом территориальном пункте обслуживания клиентов.

Тарифы на электроэнергию в Свердловской области в 2023 году Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Что нужно указать в заявке на перепрограммирование счетчиков

1. Номер лицевого счета

2. ФИО собственника и адрес объекта, где расположен прибор учета.

3. Тип, марку и заводской номер прибора учета

4. Контакты для связи.

Перепрограммирование приборов учета проводится для потребителей, подключенных к сетям компании. Жителям многоквартирных домов, которые хотят вернуться на тариф «день – ночь», нужно обратиться для перепрограммирования приборов учета в управляющую компанию, либо к гарантирующему поставщику электроэнергии.