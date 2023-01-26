Свердловчан перевели на одноставочный тариф за свет

В квитанциях нужно указывать объем электроэнергии, потраченный днем и ночью Фото: Алексей БУЛАТОВ

После череды повышений и отмены этих самых повышений тарифов на электроэнергию в Свердловской области у уральцев возникли вопросы: что будет с тарифом «день – ночь», нужно ли перепрограммировать счетчики и ждать ли перерасчета за декабрь? «Комсомолка» посетила круглый стол с участием экспертов из энергетической сферы и собрала краткие ответы на наиболее частые вопросы.

Почему население подвели к единому тарифу?

В Свердловской области до 2023 года тариф «день-ночь» был на 17,6% ниже одноставочного тарифа. Чтобы рассчитать тариф на этот год по федеральной методике, нужно было отменить эту «льготу» плюс учесть индексацию в размере 9%. В итоге с декабря тариф на электричество сильно вырос до 7 рублей 36 копеек кВт/ч днем и 2 рубля 84 копейки ночью. После жалоб свердловчан постановление о поднятии цен на свет отменила Федеральная антимонопольная служба, за одним предписав отменить действие ночного тарифа в выходные и праздники. РЭК исполнила два документа ФАС, и мы получили тарифы на 2023 год в редакции от 19 января: 6 рублей 1 копейка за кВт днем и 2 рубля 86 копеек ночью. Одноставочный тариф составляет 5 рублей 15 копеек за кВт.

Как теперь передавать показания?

Также как вы делали это до этого. В квитанциях нужно указывать объем электроэнергии, потраченный днем и ночью. Так как прежнее деление на дневной и ночной тариф теперь не актуально, счет выставят по одноставочному тарифу.

Можно ли вернуть тариф «день-ночь»?

Да, вернуть тариф можно, ведь ночной тариф отменили только для выходных и праздничных дней. Для этого нужно обратиться в энергосбытовую компанию. Они сделают перевод на нужный тариф, отредактировав тарифное расписание.

При этом энергетики не советуют торопиться и возвращаться к двухсоставному тарифу. По их словам, двухзонные тарифы были выгодны до 2023 года. Теперь же, прежде чем какие-то выводы делать и бежать за перепрограммированием, нужно на протяжении нескольких месяцев изучить свой режим потребления. И только после этого, приняв взвешенное решение, обращаться с заявлением о перепрограммировании.

Кому выгоден тариф «день-ночь»?

Теперь этот тариф выгодней только владельцам частных домов с электрическим отоплением. Потому что у них идет большое потребление энергии именно в ночное время.

Отменят ли ночной тариф навсегда?

Постановление о тарифах на 2023 год уже принято. Оно будет действовать до конца года. Поэтому отменять ночной тариф на уровне Федерации не планируется.

Нужно ли перепрограммировать приборы учета сейчас?

Нет. Все установленные у граждан приборы учета – полностью исправны. С одной оговоркой, что внутреннее деление на день и на ночь в нынешних приборах учета не соответствуют зонам суток, установленным по всей стране. То есть, по всей стране с 23 до 7 часов – ночь, остальное время – день. В Свердловской области до 2023 года выходные и праздники попадали в ночной тариф. Ничего перепрограммировать, делать внеплановую поверку не нужно! Если вам такие услуги предложат за деньги частные предприятия, помните – это мошенники из фирм-однодневок!

Будет ли перерасчет за декабрь?

Все гарантирующие поставщики выставили счета своим клиентам по тарифам, действующим в 2022 году, то есть без увеличения. Управляющие компании выставили потребителям счета за декабрь до отмены постановления о повышении тарифов. В январе и феврале они сделают перерасчет по тарифам 2022 года. Разницу учтут в будущих платежах в пользу потребителей. Возврат потребители увидят в квитанциях за январь и февраль.

На плашку

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА

Член экспертной группы при РЭК Свердловской области Владимир Имамов

Директор института развития ЖКХ и энергосбережения имени Н.И.Данилова Василий Фадеева

Представитель ОАО «МРСК-Урал» Владимир Черепков

Представитель Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Наталья Разумова

Первый заместитель директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» Светлана Ткаченко,

Генеральный директор АО «УК «Академический» Андрей Сизов.

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