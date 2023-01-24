Нужно ли перепрограммировать счетчики после отмены ночного тарифа в Екатеринбурге

Потребители запутались, по какому тарифу им теперь платить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 декабря в Свердловской области, как и по всей стране, повысили тарифы на электроэнергию. Потом повышение отменили. А затем в регионе отменили действие ночного тарифа в выходные и праздничные дни. Все эти постановления никак друг с другом не соотносятся, и в итоге в головах потребителей возникла путаница: как теперь платить и нужно ли перепрограммировать приборы учета электроэнергии? Эксперты говорят, что паниковать не стоит, потому что существенных изменений уральцы не почувствуют.

ПОДВЕЛ НОЧНОЙ ТАРИФ

Итак, для начала разберемся в хронологии. В ноябре 2022 года власть утвердила тарифы на электроэнергию на декабрь и весь 2023 год. В некоторых случаях планку перегнули, перешагнув порог так называемого предельного повышения индекса поднятия тарифов. Все помнят страшную цифру в 35 %. Именно на такую величину поднялась стоимость тарифа для двухтарифных счетчиков на электроэнергию.

В выходные придется платить по дневному тарифу Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это действительно превышает все необходимые коэффициенты, по которым у нас идет увеличение тарифов на ресурсы. Видимо, где-то там у них сбой произошел, - рассказывает в беседе с «КП-Екатеринбург» депутат Гордумы Екатеринбурга, директор ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников.

После массовых обращений уральцев Федеральная антимонопольная служба отменила действие постановления об увеличении тарифов и предписала привести показатели по тарифам в соответствие.

В решении ФАС есть интересная особенность: причиной неправильного применения методики при расчете тарифа оказалось то, что в регионе применялись ночные тарифы в выходные и праздничные дни, что этой самой методикой не предусмотрено.

- Возможно, одной из причин повышения цен на 35 % явилось это несоответствие методике. Посчитали в общем балансе и решили компенсировать выходные дни, - говорит «КП-Екатеринбург» исполнительный директор общественного движения «Открытое ЖКХ» Андрей Щербинин.

Получается, цены на свет выросли из-за того, что Свердловская область оставалась единственным регионом в стране, где ночной тариф применялся в выходные и праздничные дни. Исправлять ситуацию начали с отмены этой «льготы».

ПРИБОРЫ УЧЕТА ОСТАВИМ В ПОКОЕ

19 января выходит ряд постановлений Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области об отмене постановления, которое утверждает тарифы, от 28 ноября 2022 года на декабрь и 2023 год и введении тарифов на 2023 год. Отдельное постановление вышло об отмене Постановления № 211, где выходные и праздничные дни были приравнены к ночному тарифу при двухтарифном учете. Люди запутались, ведь документы друг с другом не соотносятся. Но, по словам Александра Колесникова, паниковать не стоит, потому что алгоритм действий потребителя не изменится.

- Государство пришлет платежку. Никакой паники не нужно, - констатирует депутат.

Счетчики менять и перепрограммировать не нужно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Андрей Щербинин в свою очередь приводит весомые аргументы в пользу того, что ситуация для уральцев практически не изменилась. По его словам, большинство пользователей электроэнергии не знают, запрограммированы ли выходные и праздничные дни в их приборы учета. Поэтому многие просто не почувствуют отмены ночного тарифа в дни отдыха.

- В федеральных документах про перепрограммирование при отмене постановления не сказано. Поэтому де-юре приборы учета у всех жителей являются рабочими. Вопрос: надо ли бежать перепрограммировать, в подвешенном состоянии. На мой взгляд, все приборы учета рабочие. Ничего делать пока не нужно. Как передавали показания, так и передавайте.

Об этом же говорит и источник «КП-Екатеринбург», близкий к региональному Министерству энергетики в ЖКХ:

- Потребители имеют право перепрограммировать счетчики, но не обязаны это делать. В 90 % случаях сегодня двухтарифные счетчики не принесут существенной экономии. Раньше была экономия за счет выходных и праздничных дней. Сейчас этого не будет.

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Уязвимая категория

Конечно, путаница с тарифами, наделавшая много шума, может иметь негативные последствия. По квартирам теперь могут пойти «липовые энергетики», которые за деньги будут предлагать «перепрограммировать» счетчики. Таких прохвостов нужно гнать в шею.

Есть целая категория потребителей, для которых нововведения окажутся очень чувствительными. Это потребители с электроотоплением. Их в Свердловской области много. Для них очень важна цена вопроса. По ним нужно принимать отдельное решение.

Горожанам предлагают три варианта по тарифам Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

КОНКРЕТНО

Одноставочный тариф - в любое время суток потребление идет по одному тарифу. Это некая усредненная величина между ночным и дневным тарифами.

Двухставочный тариф - делится на день с 7 до 23 часов, и ночь с 23 до 7 часов. Ночной тариф в среднем в два раза ниже, чем дневной. Но дневной тариф выше, чем одноставочный.

Трехставочный тариф - ночной и дневной тариф, где дневной тариф делится на пиковый и полупиковый. С 7 до 9 часов и с 17 до 19 часов - пиковый тариф, все остальное - полупиковый.