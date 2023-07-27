Фото: соцсети

Мэром Алапаевска стал Денис Толмачев. Информация об этом появилась в группе во «ВКонтакте» «Дума МО город Алапаевск». Ранее он исполнял обязанности главы города.

Напомним, что в декабре 2022 года мэра Алапаевска Сайгида Билалова отправили в отставку. Такое решение выдвинули на заседании городской думы города.

Главная причина удаления мэра в отставку - неисполнение в течение трех месяцев и более обязанностей по решению вопросов местного значения. Например, Сайгида Билалова обвинили в срыве сроков строительства дома для переселенцев из ветхого жилья, на выкуп квартир было выделено 120 миллионов рублей. Кроме того, как указывается в документации, мэр Алапаевска не справлялся с вывозом снега и чисткой дорог.

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