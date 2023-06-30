В Екатеринбурге изберут меру пресечения опекуну 6-летнего мальчика, найденного мертвым

Вероника Наумова была задержана накануне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском районом суде Екатеринбурга 30 июня изберут меру пресечения опекуну погибшего 6-летнего Далера Веронике Наумовой. Женщину задержали 28 июня по уголовному делу об убийстве. Заседание назначено на 14:00 по местному времени, уточняют в Следственном комитете Свердловской области.

Напомним, тело ребенка было найдено в спортивной сумке 29 июня, спустя трое суток непрерывного поиска по всему городу. Мальчик был спрятан в гараже семьи опекунов. Кроме того, известно, что Далер погиб еще несколько месяцев назад, однако заявление о его пропаже Вероника Наумова написала только 26 июня, в день предполагаемой проверки органами опеки.

Известно, что всего в семье Наумовой воспитывалось шестеро детей, остальных пятерых из семьи изъяли.

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