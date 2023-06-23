Уральская таможня конфисковала виниловую пластинку группы Nazareth

Посылка обошлась свердловчанину в 350 евро. Фото: Отдел по связям с общественностью УТУ

Уральские таможенники конфисковали виниловую пластинку группы Nazareth. Причиной тому стало то, что альбом «Exercise» не был задекларирован. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Отделе по связям с общественностью УТУ.

Свердловский меломан заказал посылку из Германии. Она состояла из 50 альбомов различных рок-групп, среди которых - Pink Floyd, Deep Purple, Queen, A-Ha, Status Quo и Zz Top. Уралец выложил за эти пластинки 350 евро.

На коллекционера возбудили административное дело за незадекларированный товар. Мужчине грозит штраф, который может достигать двукратной стоимости пластинки, а также сам товар конфискуют.

- При пересылке товаров в международных почтовых отправлениях физическим лицам нужно быть внимательными при заполнении документов. Получателю выходит дешевле уплатить таможенную пошлину, чем в случае недекларирования оплатить штраф и лишиться посылки, – отметил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказаывала о списке запрещенных к ввозу предметов. Среди них оказались деньги суммой от 10 тысяч долларов, холодное оружие и многое другое.

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