Корреспондент «КП-Екатеринбург» попыталась пройти таможню с чемоданом, полным «запрещенки»… Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наконец-то начинается сезон отпусков, и каждый из нас поскорее хочет дорваться до жаркого солнышка и лазурного берега моря. Главное, не допустить того, чтобы путешествие закончилось, еще даже не начавшись – на таможне, и чтобы по прилете из теплых стран не получить штраф или даже уголовный срок за ввоз запрещенных вещей. В екатеринбургском аэропорту Кольцово провели День чемодана. В рамках мероприятия «КП-Екатеринбург» показали, что нельзя вывозить из России и завозить в страну.

ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕВОЗИТЬ

1. Деньги в виде наличной иностранной валюты больше 10 тысяч долларов без декларирования. Вывоз наличных денег и дорожных чеков в сумме, превышающей 10 тысяч долларов, подлежат обязательному декларированию. Деньги на банковской карте декларировать не нужно.

За вывоз и ввоз некоторых товаров и предметов пассажирам грозит административная и уголовная ответственность Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В случае нарушений и вывоза незадекларированной валюты свыше 10 тысяч долларов у пассажира изымаются деньги до разрешенной суммы, на него составляется административное дело. После оплаты штрафа остаток суммы возвращается. В случае вывоза незадекларированной валюты свыше 30 тысяч долларов пассажирам грозит уголовная ответственность, с ними будет разбираться транспортная прокуратура, - рассказывает заместитель начальника таможенного поста аэропорта Кольцово Пассажирский Вячеслав Калеганов.

Векселя, банковские чеки, ценные бумаги на предъявителя нужно декларировать вне зависимости от суммы.

Наличные деньги больше 10 тысяч долларов запрещено перевозить без декларирования Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. Кастеты, холодное и огнестрельное оружие.

Колющие и режущие предметы, подлежащие сомнению, проверяются сотрудниками таможни на досмотре. Они определяют, характеризуется тот или иной предмет как оружие или же нет. Если возникают сомнения, предметы отправляются на экспертизу.

- Кастеты вывозить и завозить в страну строго запрещено. Любой вид оружия можно перевозить только с разрешением от Росгвардии, - добавляет Вячеслав Калеганов.

Запрещенные вещи выявляются на рентгене, после чего пассажиров отправляют на досмотр Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. Сильнодействующие лекарственные и психотропные вещества.

- Лекарства с содержащимися сильнодействующими и ядовитыми веществами, а также медпрепараты психотропного и наркотического характера нужно обязательно декларировать при въезде и выезде из страны. Перевозка некоторых лекарственных средств может быть разрешена с рецептом, - поясняет заместитель начальника таможенного поста аэропорта Кольцово.

4. Органы и ткани человека, кровь и ее компоненты.

Запрещенные предметы и товары выявляются на рентгене Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАПРЕЩЕНО ВЫВОЗИТЬ

1. Культурные ценности без разрешения Министерства культуры. Коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и палеонтологии без разрешения Росприроднадзора. Природные необработанные алмазы, драгоценные металлы. За исключением: бриллианты стоимостью менее 75 тысяч долларов.

2. Более пяти килограммов рыбы и морепродуктов, более 250 граммов осетровой икры.

3. Более 10 литров топлива в отдельной таре.

4. Товары, не относящиеся к предметам личного пользования: медицинская техника, оборудование и мебель, двигатели.

Дополнительно «запрещенку» помогают найти специально обученные собаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАПРЕЩЕНО ЗАВОЗИТЬ

1. Товары боле 50 кг без оплаты пошлины и заполнения декларации.

2. Алкоголь: более 3 литров без пошлины и более 5 литров, задекларировав и оплатив пошлину.

3. Сигареты: не более одного блока, 200 штук или 250 граммов табака.

Продукты растительного и животного происхождения проверяются на таможне отдельно – страдниками службы фитосанитарного и ветеринарного контроля Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. Не более пяти килограммов продуктов растительного и животного происхождения. При этом редкие виды животных и растений подлежат обязательно декларации. Их ввоз и вывоз контролируют службы фитосанитарного и ветеринарного контроля. Сотрудники этих служб также наводятся на таможне.

*Более подробный перечень запрещенных и подлежащих обязательной декларации товаров и предметов можно посмотреть в Таможенном кодексе и на сайте Федеральной таможенной службы.

Декларацию можно производить как в красной зоне до прохождения таможенной службы, так и заблаговременно на «Госуслугах».