В Екатеринбурге ищут жертв репетитора, уличенного в педофилии

Следователи подозревают, что мужчина мог не раз совершать преступления. Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге силовики начали поиск жертв 34-летнего мужчины, обвиняемого в педофилии. По данным «КП-Екатеринбург» он является детским репетитором по английскому языку.

- Заявление от родителей несовершеннолетней поступило в отдел полиции №12 Чкаловского района. Сотрудники территориального ОВД задержали фигуранта. После проведения первоочередных мероприятий он был передан следователям СКР, - рассказали в полиции города.

Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, в производстве следственного отдела находится уголовное дело мужчины, обвиняемого в педофилии. Следователи подозревают, что данный инцидент мог быть не единственным.

Сейчас свердловские следователи активно ищут детей, которые могли пострадать от мужчины. Если вам известна какая-либо информация о возможном совершении преступлений мужчиной на фото, сообщите об этом в Следственный комитет по номеру 8-922-21-24-633.

Ранее «КП-Екатеринбург» стало известно, что в отношении лингвиста возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Артем был задержан в начале июня, его обвиняют в насилии над девочкой. Следователь СК ходатайствовал о заключении Артема под стражу. Репетитора отправили за решетку на два месяца.

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