Его арестовали 4 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге арестовали 34-летнего репетитора по английскому языку Артема Ж. (имя изменено. – Прим. ред.). Как стало известно «КП-Екатеринбург», в отношении лингвиста возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Артем был задержан в начале июня, его обвиняют в насилии над девочкой.

Следователь СК ходатайствовал о заключении Артема под стражу. Репетитора отправили за решетку на два месяца.

- За преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Ранее мужчина не судим, проживал в Екатеринбурге и не был женат, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.

Известно, что Артем был преподавателем в одном из городских колледжей. А также на добровольной основе помогал детским организациям. В своих объявлениях репетитор заявляет, что не употребляет алкоголь. А также позиционирует себя «опытным пользователем компьютера и Интернета».

- Люблю вести здоровый образ жизни, делать мир лучше, дружить с детьми, - говорится в объявлении.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. Напомним, что в Екатеринбурге отца двоих детей обвинили в педофилии после слов соседской девочки. Теперь семьянину грозит пожизненный срок.

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