В конце апреля мужчину взяли под стражу Фото: читатель «КП»

Жителя Екатеринбурга Алексея М. (все имена изменены. – Прим. ред.), обвиненного в педофилии после слов соседской девочки, направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. По версии следствия, семьянин заставлял дочку и соседскую девочку играть с ним в «тайную игру».

На данный момент известно как минимум о двух эпизодах. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Алексею грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

- Его действительно отправили на экспертизу, - подтвердил инсайдер «КП-Екатеринбург». – В условиях стационара обвиняемый проведет 28 дней. Насколько мне известно, его не планировали отправлять в больницу. Но следователей смутили его ответы на последних допросах.

По словам соседской девочки, Алексей просил ее с подружкой тереться о диван. А потом просил детей не рассказывать о «секретной игре». В свою очередь супруга задержанного не верит показаниям ребенка.

- Когда я терлась о диван, папа Ани смотрел и трогал себя. Потом он попросил меня лечь на диван спиной. Он потрогал меня. Мне было больно. Потом он сказал Ане ложиться, я оделась. А с ней он делал так же, как со мной. Потом мы играли в прятки, потом меня мама забрала. Папа Ани просил никому не рассказывать об этой игре, - рассказала на допросе 7-летняя девочка.

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ситуацию. С конца апреля Алексей находится под стражей.

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