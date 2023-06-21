Глава Минтранса заявил о необходимости покупки 60 новых трамваев для Екатеринбурга

Министр уверен в том, что получение поддержки от федеральных властей на обновление трамвайного парка - это вопрос времени
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава Минтранса Василий Старков заявил о необходимости покупки 60 новых трамваев для Екатеринбурга. Власти области и города рассматривают все возможности приобретения современного подвижного состава.
- Одним из важнейших моментов при оформлении заявок на финансирование является четкое обоснование потребности в машинах, оценка эффекта удовлетворенности пассажиров. Эта работа завершена, есть обоснованное понимание крайней необходимости приобретения 60 новых трамваев, - рассказал Василий Старков.
Министр также отметил, что он уверен в том, что получение поддержки от федеральных властей на обновление трамвайного парка - это вопрос времени.
Напомним, ранее мы писали, что мэрия Екатеринбурга рассматривает несколько вариантов обновления трамвайного парка в уральской столице.
Так, во время вероятного приезда в Екатеринбург в начале июля 2023 года на выставку «Иннопром» премьер-министра Михаила Мишустина к нему обратятся по этому вопросу.
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