Глава Минтранса заявил о необходимости покупки 60 новых трамваев для Екатеринбурга

Министр уверен в том, что получение поддержки от федеральных властей на обновление трамвайного парка - это вопрос времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минтранса Василий Старков заявил о необходимости покупки 60 новых трамваев для Екатеринбурга. Власти области и города рассматривают все возможности приобретения современного подвижного состава.

- Одним из важнейших моментов при оформлении заявок на финансирование является четкое обоснование потребности в машинах, оценка эффекта удовлетворенности пассажиров. Эта работа завершена, есть обоснованное понимание крайней необходимости приобретения 60 новых трамваев, - рассказал Василий Старков.

Министр также отметил, что он уверен в том, что получение поддержки от федеральных властей на обновление трамвайного парка - это вопрос времени.

Напомним, ранее мы писали, что мэрия Екатеринбурга рассматривает несколько вариантов обновления трамвайного парка в уральской столице.

Так, во время вероятного приезда в Екатеринбург в начале июля 2023 года на выставку «Иннопром» премьер-министра Михаила Мишустина к нему обратятся по этому вопросу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru