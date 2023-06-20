Обновить трамваи в Екатеринбурге попросят премьера Мишустина

Премьер-министра РФ Михаила Мишустина ждут на Иннопроме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга рассматривает несколько вариантов обновления трамвайного парка в уральской столице.

Так, во время вероятного приезда в Екатеринбург в начале июля 2023 года на выставку «Иннопром» премьер-министра Михаила Мишустина к нему обратятся по этому вопросу.

- Мы ожидаем председателя правительства на Иннопром-2023 с тем, чтобы в его адрес обратиться, в том числе. И по вопросам обновлений электрического транспорта в Екатеринбурге, - заявил депутатам гордумы глава города Алексей Орлов.

По словам градоначальника, сегодня 390 трамваев в городе нуждаются в обновлении, так как их возраст превышает 40 лет.

- Сегодня мы отрабатываем несколько вариантов: от приобретения трамваев в лизинг до поддержки и участия крупного бизнеса в приобретении новых трамваев, - проинформировал Алексей Орлов.

Мэр Екатеринбурга уточнил, что 19 июня администрация города подготовила для Евгения Куйвашева материалы. Глава региона после этого пообщался с вице-премьером Дмитрием Григоренко по поводу участия Екатеринбурга в федеральной программе по обновлению городского электрического транспорта в рамках концессии.