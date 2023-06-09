В Екатеринбурге перекроют движение на улице Народной воли

Ограничения будут действовать из-за плановых дорожных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на десять дней перекроют движение на улице Народной воли. Ограничения будут действовать из-за плановых дорожных работ. Об этом сообщили в администрации города.

- Рабочие Общества с ограниченной ответственностью «ГУДСР» закроют движение транспорта по улице Народной воли, от улицы 8 Марта до улицы Степана Разина, с 21 июня по 1 июля 2023 года, - рассказали в мэрии.

Специалисты призвали горожан отнестись с понимание к временным неудобствам. А также в администрации посоветовали планировать свой маршрут заранее.

Ранее в Екатеринбурге на все лето закрыли проезд по переулку Механическому. Ограничение ввели из-за строительства домов. Перекрытие будет c 19 июня по 30 сентября. Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок улицы по Каширской, Стачек и Войкова. Изменений в схеме движения общественного транспорта не требуется.

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