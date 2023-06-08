В Екатеринбурге на все лето закроют проезд по переулку Механическому

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге c 19 июня по 30 сентября закроют проезд по переулку Механическому. Ограничение вводится из-за строительства комплекса жилых домов.

- Специалисты ООО «Брусника» закроют движение от улицы Войкова до дома № 18 по переулку Механическому, - сообщили в администрации города. - Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок улицы по Каширской, Стачек и Войкова. Изменений в схеме движения общественного транспорта не требуется.

Напомним, ранее мы писали, что на Сортировке перекроют перекресток Маневровая - Техническая. На участке дороги будут ремонтировать трамвайные пути.

Движение транспорта будет перекрыто с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля. В связи с этим временно некоторые трамваи перестанут ходить в обоих направлениях. В их число попал транспорт № 7, 10, 12, 13 и 24.

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