Движение транспорта будет перекрыто с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Сортировке перекроют перекресток Маневровая – Техническая. На участке дороги будут ремонтировать трамвайные пути. Об этом сообщили в администрации города.

Движение транспорта будет перекрыто с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля. В связи с этим временно некоторые трамваи перестанут ходить в обоих направлениях. В их число попал транспорт № 7, 10, 12, 13 и 24.

- Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Технической, Расточной, Ватутина и Соликамской, - пояснили в мэрии.

В администрации попросили с пониманием относиться к временным неудобствам. А также заранее планировать свой маршрут горожанам.

Ранее в екатеринбургской мэрии сообщили о перекрытии еще двух дорог. Ограничения будут введены в Академическом и у «Калины».

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