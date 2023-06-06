Движение будет перекрыто в двух частях города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перекроют еще несколько дорог. На этот раз ограничения коснуться Академического и участка у «Калины». Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

АО «Трест Уралтрансспецстрой» закроет движение с 17 июня по 10 августа на нескольких участках дороги в Академическом. Это связано со строительством трамвайной линии. Движение будет перекрыто от дома № 43 по улице Серафимы Дерябиной до дома № 189ж по улице Волгоградской. Движение будет идти по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Также по Зоологической от дома №2 до Серафимы Дерябиной нельзя будет проехать. Те же ограничения действуют и по дублеру.

С 17 июня по 21 июля ограничат движения по съезду Егоршинского подхода и перекроют улицу Комсомольскую. На месте будут строить транспортную развязку. Движение будет перекрыто от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - добавили в мэрии.

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