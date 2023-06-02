В Екатеринбурге хлынул долгожданный дождь

В Столице Среднего урала пришли дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге пошли долгожданные дожди. В ближайшие два часа в городе задержатся осадки. Особенно сильные дожди прольются над центром города. Такие данные передает сервис «Яндекс.Погода».

- В центре города сейчас очень сильные дожди. Люди бегают с зонтиками, все прячутся, но видно, что рады. Наконец-то пошел дождь! Ветрено еще очень, прямо сносит, - поделился с «КП-Екатеринбург» читатель.

На Эльмаше осадков меньше Фото: Евгений СТОЯНОВ

Меньшее количество осадков замечено на Эльмаше, Широкой Речке и Академическом. Ранее в столице Среднего Урала уже проходили дожди. Однако они были кратковременными, не длились и 20 минут. На этот раз осадки пройдут над Екатеринбургом, Полевским, Ревдой и Арти.

Ранее об осадках горожан предупредили сотрудники МЧС. Они выпустили штормовое предупреждение из-за аномальной жары и града. Уже 3 июня в Свердловской области скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду. Но в регионе сохранится жара до +36 градусов.

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