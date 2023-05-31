Осадки будут кратковременными Фото: Рамиль Галиев

В Екатеринбурге пошел долгожданный дождь. Он начался в столице Среднего Урала в 23 часа. Такими данными делится сервис «Яндекс. Погода».

Однако осадки будут кратковременными. Дождь пройдет над Екатеринбургом за 20 минут, в основном затронув центр города.

Как сообщают в уральском Гидрометцентре, сильные осадки ожидаются в Свердловской области уже в начале июня: с 3 по 5 число. Уральцев ждут грозы, град, ливни и шквалы.

- Антициклон, длительное время нарушавший естественное движение атмосферы с запада на восток, отступает. Неустойчивая погода вместе с циклонами начинает продвигаться с Европейской части России на Урал. В ближайшую пятидневку наш регион окажется в зоне атмосферных фронтов, которые будут вызывать локальные дожди и грозы, - отметила синоптик Галина Шепоренко.

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