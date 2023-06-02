Сотрудники МЧС выпустили штормовое предупреждение из-за аномальной жары и града

Уральцев ожидают сильные грозы и даже град Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигается непогода. Сотрудники регионального МЧС выпустили штормовое предупреждение на 3 июня.

- В Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди и ливни. Также ожидается крупный град. Скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду. А также в регионе ожидается жара до + 36 градусов, - сообщает Telegram-канал «Не для протокола».

Напомним, что последняя неделя мая в регионе принесла уральцам плюсовые температуры. Аномальная жара заставила уральцев искать необычные способы борьбы с ней.

А обитатели Екатеринбургского зоопарка перебрались в павильоны, чтобы укрыться от палящего солнца.