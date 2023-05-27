В городе по-прежнему нельзя жарить шашлыки Фото: Дина Иванова

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ужесточил противопожарный режим на территории мегаполиса. Согласно документу, в городе действует полный запрет на посещение лесов и торфяных массивов. И въезд на их территорию на личном транспорте.

Также запрещено:

- Использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, разводить костры, проводить пожароопасные работы, работы с применением паяльных ламп и легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, если это не связано с аварийно-спасательными или аварийно-восстановительными работами, на землях общего пользования, в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения, на территориях частных домовладений, территориях садоводства или огородничества;

- Применять пиротехнические изделия бытового назначения;

- Хранить оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;

- Готовить на мангалах, и иных приспособлениях для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня;

- Эксплуатация печей, каминов и других отопительных приборов, работающих на твердом топливе, при поступлении штормового предупреждения от МЧС.

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