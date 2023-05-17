Ранее ему отказывали в УДО Фото: Олег ГАЛИМОВ

Чкаловский суд Екатеринбурга отказал фитнес-тренеру Алексею Сушко в замене неотбытого срока более мягким видом наказания. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе суда. Спортсмен оказался за решеткой в конце 2017 года, после того, как посидел на диване вместе с несовершеннолетней девочкой. По версии следствия, Алексей мастурбировал рядом с ребенком.

Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката тренера.

- Прокурор, участвующий в рассмотрении ходатайства, указал, что осуждённый по состоянию на 16 мая 2023 года не отбыл из назначенного наказания 6 месяцев 2 дня лишения свободы. Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства, - пояснили в пресс-службе Свердловской прокуратуры.

Напомним, что в 2018 году Алексея Сушко приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В начале 2023 года ему отказали в условно-досрочном освобождении.