Нижний Тагил окутало смогом из-за лесных пожаров

Жители Нижнего Тагила жалуются на плохую видимость и запах гари в городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил 12 мая окутало смогом из-за лесных пожаров. Жители жалуются на плохую видимость и запах гари в городе.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о загрязнении воздуха из-за пожаров в Свердловской области. Неудовлетворительные результаты исследований зарегистрированы в нескольких муниципалитетах.

Тем временем синоптики продлили предупреждение о смоге до 17 мая. По данным уральского Гидрометцентра, оно начинает действовать с 20:00 11 мая, в это время ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей.

Напомним, что во время смога желательно отказаться от долгих прогулок, чаще проводить в помещении влажную уборку, окна держать закрытыми или завешивать мокрой марлей.

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