Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» четырежды в сутки отбирают и исследуют пробы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор сообщил о загрязнении воздуха из-за пожаров в Свердловской области. Неудовлетворительные результаты исследований зарегистрированы в нескольких муниципалитетах.

- Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» четырежды в сутки отбирают и исследуют пробы на содержание в воздухе оксида углерода, оксида азота, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и фенола, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, например, в Екатеринбурге выявлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в пробах, отобранных на улицах Высоцкого и Кузнецова. Кроме того, показатель «взвешенные вещества РМ 2,5» превысил норматив на Мичурина в 1,07 раза, Опалихинской - в 1,21 раза, Высоцкого - в 1,26 раза. Кроме того, в пробе, обобранной на Родонитовой, установлено превышение не только взвешенных частиц, но и по показателю «фенол» в 1,1 раза.

Также загрязнение воздуха зафиксировано в поселке Первомайском, в поселке Красноармейском, в Асбесте, в поселке Молодежном и в Алапаевске.

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