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НовостиОбщество11 мая 2023 16:48

В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о смоге до 17 мая

Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Объявляются НМУ первой степени опасности

Объявляются НМУ первой степени опасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о смоге до 17 мая. По данным уральского Гидрометцентра, оно начинает действовать с 20:00 11 мая, в это время ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей.

- До 20:00 17 мая на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - говорится в сообщении синоптиков.

Ранее стало известно, что специалисты Роспотребнадзора выявили загрязнение воздуха в нескольких районах Свердловской области из-за бушующих лесных пожаров. Так, по данным ведомства, превышение ПДК вредных веществ зарегистрировано в Екатеринбурге.