Объявляются НМУ первой степени опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о смоге до 17 мая. По данным уральского Гидрометцентра, оно начинает действовать с 20:00 11 мая, в это время ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей.

- До 20:00 17 мая на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - говорится в сообщении синоптиков.

Ранее стало известно, что специалисты Роспотребнадзора выявили загрязнение воздуха в нескольких районах Свердловской области из-за бушующих лесных пожаров. Так, по данным ведомства, превышение ПДК вредных веществ зарегистрировано в Екатеринбурге.