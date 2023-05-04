Жители Нижнего Тагила встретили «Эшелон Победы»

Фото: администрация Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила 3 мая встретили «Эшелон Победы» - ретропоезд на паровозной тяге, состоящий из 11 отреставрированных вагонов, которые эксплуатировались в годы войны и послевоенный период.

- За время стоянки поезда все желающие могли проникнуться атмосферой мая 1945 года, когда наша страна встречала победителей, возвращавшихся с самой кровопролитной в истории человечества войны, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Каждый участник памятного мероприятия мог сделать селфи на фоне состава, осмотреть вагоны, пообщаться с сотрудниками «Эшелона Победы».

На открытых платформах эшелона представлена военная техника и станки довоенных и военных лет. В составе поезда-музея - аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон и вагон-электростанция.

Напомним, поезд «Эшелон Победы» также встретили жители Каменска-Уральского.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru