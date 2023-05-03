Состав прибыл в Каменск-Уральский 3 мая. Фото: пресс-служба администрации города

3 мая 2023 года в город Каменск-Уральский прибыл поезд «Эшелон Победы», который на вокзале встретили взрослые и дети, а также глава города Алексей Герасимов и председатель горсовета ветеранов Яков Никифоров.

Проект «Эшелон Победы», организованный Свердловской железной дорогой – прекрасная возможность для уральцев погрузиться в историю нашей страны перед Днем Великой Победы.

В годы Великой Отечественной войны врага громили почти 100 тысяч горожан. Тогда на станцию Синарская прибывали эшелоны с эвакуированными людьми и оборудованием. Ежедневно здесь разгружали сотни вагонов.

Отметим, что «Эшелон Победы» состоит из 11 отреставрированных вагонов», которые эксплуатировались в годы войны и послевоенный период. Об этом пишет портал KU66.ru.