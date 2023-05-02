Концерт на День Победы в Екатеринбурге проведет актер Сергей Холмогоров

Праздничный концерт «Дорога к Победе» пройдет в историческом сквере
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Праздничный концерт на День Победы в Екатеринбурге проведет актер театра и кино Сергей Холмогоров. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Фонде святой Екатерины.
- В историческом сквере уже началась сборка главной сцены, на которую выйдет не только Сергей Холмогоров, но и десятки известных людей из Екатеринбурга, которые будут выступать, читать стихи и петь песни, - уточнили в пресс-службе.
Сергей Холмогоров известен своими ролями в картинах «Донбасс. Окраина» Рената Давлетьярова, «Папы» с Сергеем Безруковым и Дмитрием Нагиевым, «С чего начинается Родина» Рауфа Кубаева и «Двенадцать» Никиты Михалкова.
В 2023 году праздничный концерт будет называться «Дорога к Победе». Автором концертной программы выступил актер и юморист, звезда «Уральских пельменей» Роман Постовалов.
- В годы Великой Отечественной войны наш город стал местом спасения для экспонатов Эрмитажа, который уже в мирное время оставил часть коллекции в Екатеринбурге в знак благодарности за вклад в сохранение культуры. Схожая ситуация была с МХАТом и писателями. Для нас эти факты стали отправной точкой для создания программы Дня Победы. Мы в архивах и документах нашли такие вещи, о которых мало кто знает. После концерта равнодушных среди зрителей не останется, - Роман Постовалов.
Хедлайнерами концерта станут Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
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