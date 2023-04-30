Из-за снегопада на Серовском тракте запретили движение грузовиков

На Серовском тракте идет чистка и подсыпка дорожного полотна Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Из-за снегопадов, обрушившихся 30 апреля на север Свердловской области, сотрудники ГИБДД ограничили движение грузового транспорта по дороге «Екатеринбург-Серов». Сложнее всего из-за снега двигаться сейчас в районе Новой Ляли и Серова.

- Временно введено ограничение движения грузового транспорта с 246 по 350 километры автомобильной дороги «Екатеринбург-Серов» для ликвидации последствий снегопада, чистки и подсыпки дорожного полотна, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Трассу патрулируют наряды ДПС. Всем автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию на дороге, следует позвонить по телефону 112. В 20.00 по местному времени в ГИБДД сообщили, что ограничения для движения грузового транспорта по автомобильной дороге «Екатеринбург-Серов» с 246 по 350 километры сняты.