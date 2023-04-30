На Свердловскую область обрушился снегопад

В Серове снег начал идти в 08.00 Фото: Анастасия Гусельникова

В Свердловской области эта неделя какая-то аномальная с точки зрения погоды. В начале недели внезапно жара была больше 20 градусов Цельсия. А в конце недели... вдруг выпал снег. Заметили его утром жители северных городов Свердловской области. В частности в снежки поиграть и снеговика построить сегодня, в последний день апреля, могут жители Серова.

- Примерно в восемь часов утра у нас начался снегопад, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница Серова Анастасия. - За два с половиной часа уже 3-5 сантиметров снега выпало.

А ведь синоптики предупреждали! В прогнозе погоды на 30 апреля от «Уральского УГМС» прямым текстом говорится, что на севере и в горах возможен и сильный дождь, и мокрый снег. Впрочем, возможно все что уже выпало, уже днем растает. Ведь столбики термометров сегодня должны показать от +5 до +15 градусов тепла.

За пару часов в Серове выпало уже 3-5 сантиметров снега Фото: Анастасия Гусельникова