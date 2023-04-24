Главным федеральным инспектором в Свердловской области назначен Михаил Богинский

Назначил Михаила Богинского полпред президента России в УрФО Владимир Якушев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главным федеральным инспектором в Свердловской области назначен бывший руководитель СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский. Соответствующее распоряжение подписал полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев.

- В полномочия главного федерального инспектора входит контроль за исполнением указов и распоряжений президента, а также выполнение других контрольных мероприятий на территории региона, - рассказали в окружном Информационном центре аппарата полпреда Президента РФ в УрФО.

Напомним, в марте Михаил Богинский покинул должность руководителя СК СКР по Свердловской области. Он вышел на пенсию по выслуге лет.

Михаил Богинский руководил региональным СУ СКР на протяжении пяти лет. До переезда в Свердловскую область он работал в прокуратуре Республики Татарстан и возглавлял СУ СКР по Тюменской области.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru