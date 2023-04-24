Главным федеральным инспектором в Свердловской области назначен Михаил Богинский

Назначил Михаила Богинского полпред президента России в УрФО Владимир Якушев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главным федеральным инспектором в Свердловской области назначен бывший руководитель СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский. Соответствующее распоряжение подписал полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев.
- В полномочия главного федерального инспектора входит контроль за исполнением указов и распоряжений президента, а также выполнение других контрольных мероприятий на территории региона, - рассказали в окружном Информационном центре аппарата полпреда Президента РФ в УрФО.
Напомним, в марте Михаил Богинский покинул должность руководителя СК СКР по Свердловской области. Он вышел на пенсию по выслуге лет.
Михаил Богинский руководил региональным СУ СКР на протяжении пяти лет. До переезда в Свердловскую область он работал в прокуратуре Республики Татарстан и возглавлял СУ СКР по Тюменской области.
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