Анатолий Надбитов сменил Михаила Богинского на высоком посту. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области сменился руководитель Следственного управления СКР. Место Михаила Богинского занял Анатолий Надбитов.

В пресс-службе регионального СУ СКР «КП-Екатеринбург» подтвердили смену руководства.

- Михаил Вячеславович Богинский вышел на пенсию по выслуге лет. В настоящее время исполняет обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Дмитриевич Надбитов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Анатолий Надбитов родился в городе Лагани в Калмыкии. В 2000 году окончил Калмыцкий государственный университет по специальности «Правоведение». В СКР он работает с 2007 года. В 2011 году он занял пост заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных лет, руководителя межрайонного следственного отдела Следственного управления СКР по Республике Калмыкия. В Свердловской области Анатолий Надбитов работает с 2021 года, он занимал пост первого заместителя главы регионального СКР. Женат, воспитывает троих детей.

Михаил Богинский руководил региональным СУ СКР на протяжении пяти лет. До переезда в Свердловскую область он работал в прокуратуре Республики Татарстан и возглавлял СУ СКР по Тюменской области.