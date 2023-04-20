Пропавшая женщина может находиться в любом городе Фото: «ЛизаАлерт»

Пропавшую на Урале 34-летнюю женщину начали искать в других регионах. О местонахождении Марии Климовой неизвестно с 13 апреля.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт» женщина приехала в Екатеринбурге из Волгограда и сейчас может находиться где угодно.

- В день пропажи на ней была розовая куртка, бордовая футболка, серые джинсы, черные кроссовки, - сообщили волонтеры.

С собой у Марии был черный рюкзак. Если вы знаете, где может находиться Мария Климова, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.