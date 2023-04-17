В Екатеринбурге идут поиски 34-летней женщины, нуждающейся в медицинской помощи

Женщина нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт».

В Екатеринбурге пропала 34-летняя женщина. Мария Климова нуждается в медицинской помощи. О местонахождении женщины неизвестно с 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Поисками женщины занимаются полицейские и волонтеры. В день исчезновения Мария была одета в розовую куртку, бордовую футболку, серые джинсы и черные кроссовки. С собой у нее был черный рюкзак.

- Приметы – рост 168 сантиметров, полного телосложения, зеленые глаза и темно-русые волосы, - рассказали в «ЛизаАлерт».

Если вам известно где может находиться женщина, то сообщите об этом волонтеру «ЛизаАлерт» Наталье по номеру 89022749500 или 88007005452. Также всю известную вам информацию вы можете передать в полицию по номеру 112.

Ранее в Нижнем Тагиле пропал 36-летний мужчина. О его местонахождении неизвестно с 31 марта. Отмечается, что Анатолий Голдобин может находиться в другом городе.

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