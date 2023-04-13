Дмитрию Власкину было 27 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арамиле простятся с бойцом ЧВК, погибшим на СВО. Дмитрий Власкин погиб 30 января. Ему было 27 лет. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

- Будет похоронен со всеми воинскими почестями в Арамиле, - сообщили в мэрии.

Напомним, ранее в смертельной аварии в Екатеринбурге на улице Амундсена погиб военнослужащий, который незадолго до трагедии вернулся со службы в зоне СВО. Им оказался Илья Савчук, который отправился на спецоперацию в составе ЧВК.

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