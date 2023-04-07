В аварии в Екатеринбурге погиб боец ЧВК, вернувшийся из зоны спецоперации

Илья Савчук был на службе в зоне СВО. Фото: Илья Савчук во "Вконтакте"

В смертельной аварии на в Екатеринбурге на улице Амундсена погиб военнослужащий. Незадолго до трагедии вернулся со службы в зоне СВО. Им оказался Илья Савчук, который отправился на спецоперацию в составе ЧВК.

Жуткое ДТП произошло утром 3 апреля. Виновником аварии стал водитель Renault, который столкнулся с грузовиком на светофоре. Его пассажир скончался. Как сообщали в ГИБДД по Екатеринбургу, водитель бросил свою машину на месте инцидента вместе с погибшим. Но вскоре его задержали.

Виновник аварии был за рулем чужой машины - ключи от Renault он взял у родственника, не спросив разрешения. Также выяснилось, что он был пьян.

- Знала Илюшу давно, безумно жаль. Очень хороший был парень, - говорят «КП-Екатеринбург» знакомые погибшего бойца.

Как говорит подруга его родной сестры Елена, Илья отправился на службу в зону спецоперации полгода назад. Затем вернулся домой и попал в смертельную аварию.

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