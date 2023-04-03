В Екатеринбурге водитель влетел в грузовик и сбежал, бросив погибшего пассажира

Виновник аварии был за рулем чужой машины Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге утром 3 апреля на Амундсена, 137 произошла смертельная авария.

- Водитель автомашины Renault, двигаясь по улице Амундсена со стороны улицы Предельная в сторону улицы Сахарова, допустил столкновение со стоящим на светофоре грузовиком Fuso Canter, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Пассажир легковушки погиб. Водитель при этом бросил его, сбежав с места ДТП. Его уже задержали. Оказалось, что виновник аварии был за рулем чужой машины - ключи от Renault он взял у родственника, не спросив разрешения. Также выяснилось, что он был пьян.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

- На месте аварии инспекторами Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту ДТП проводится расследование, - добавили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга призывают водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и не садится за руль в алкогольном опьянении. Кроме того, в ГИБДД просят владельцев транспортных средств ограничить доступ к ключам от них людям, не имеющим прав.

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