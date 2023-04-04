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НовостиОбщество4 апреля 2023 12:15

В Свердловской области за три месяца зафиксировали уже 13 случаев заболевания корью

Случаи эпидемически не были связаны между собой
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Случаи эпидемически не были связаны между собой

Случаи эпидемически не были связаны между собой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие три месяца зафиксировали уже 13 случаев заболевания корью. При этом специалисты регионального Роспотребнадзора рассказывают, что эти случаи эпидемически не были связаны между собой.

- Из них три подтвержденных диагноза, 10 – предварительных (в 2021-2022 годах случаев кори в регионе не регистрировалось, в 2020 – один случай, в 2019 – 98 случаев). Большинство – завозные из других стран, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге начинается кампания по вакцинации от кори. Планируется, что она продлится с 3 апреля по 25 декабря этого года. Прививку делают двукратно: детям в возрасте 12 месяцев и в шесть лет.

- Корь – высококонтагиозное инфекционное заболевание, приводящее к тяжелым осложнениям – пневмонии, менингиту и многим другим, и иммунизация является основной мерой профилактики, - отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.