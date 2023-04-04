В Свердловской области за три месяца зафиксировали уже 13 случаев заболевания корью

Случаи эпидемически не были связаны между собой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие три месяца зафиксировали уже 13 случаев заболевания корью. При этом специалисты регионального Роспотребнадзора рассказывают, что эти случаи эпидемически не были связаны между собой.

- Из них три подтвержденных диагноза, 10 – предварительных (в 2021-2022 годах случаев кори в регионе не регистрировалось, в 2020 – один случай, в 2019 – 98 случаев). Большинство – завозные из других стран, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге начинается кампания по вакцинации от кори. Планируется, что она продлится с 3 апреля по 25 декабря этого года. Прививку делают двукратно: детям в возрасте 12 месяцев и в шесть лет.

- Корь – высококонтагиозное инфекционное заболевание, приводящее к тяжелым осложнениям – пневмонии, менингиту и многим другим, и иммунизация является основной мерой профилактики, - отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.