Планируется, что кампания продлится с 3 апреля по 25 декабря этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начинается кампания по вакцинации от кори. Планируется, что она продлится с 3 апреля по 25 декабря этого года. Прививку делают двукратно: детям в возрасте 12 месяцев и в шесть лет.

- Корь – высоко контагиозное инфекционное заболевание, приводящее к тяжелым осложнениям – пневмонии, менингиту и многим другим, и иммунизация является основной мерой профилактики, - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также в ведомстве напомнили, что иммунизация необходима и взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее и не имеют сведений о прививках.

- Особенно это касается людей из группы риска: преподаватели, медицинские сотрудники, работники транспорта, общественного питания. Им необходимо узнать свой статус в первую очередь, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru