Планируется, что кампания продлится с 3 апреля по 25 декабря этого года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге начинается кампания по вакцинации от кори. Планируется, что она продлится с 3 апреля по 25 декабря этого года. Прививку делают двукратно: детям в возрасте 12 месяцев и в шесть лет.
- Корь – высоко контагиозное инфекционное заболевание, приводящее к тяжелым осложнениям – пневмонии, менингиту и многим другим, и иммунизация является основной мерой профилактики, - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Также в ведомстве напомнили, что иммунизация необходима и взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее и не имеют сведений о прививках.
- Особенно это касается людей из группы риска: преподаватели, медицинские сотрудники, работники транспорта, общественного питания. Им необходимо узнать свой статус в первую очередь, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
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