Отбор на службу по контракту производится по желанию граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пункт отбора на военную службу по контракту появился в Нижнем Тагиле. На это обратили внимание горожане. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пункте отбора на военную службу по контракту, здесь он работает с начала этой недели и до 24 марта, а затем будет отправлен в другие города.

- Каждую неделю проводится работа в различных муниципальных образованиях Свердловской области, где должностные лица пунктов отбора отвечают на все проблемные вопросы, оказывают содействие в сборе и оформлении документов, - рассказали в ЦВО. - В соответствии с утвержденным планом проводится информационно-агитационная работа по информированию граждан о возможности поступления на военную службу по контракту, в том числе взамен службы по призыву для граждан, имеющих средне-профессиональное или высшее образование.

Также там отметили, что отбор производится по желанию граждан. На добровольной основе с ними заключаются контракты, после чего они самостоятельно выбирают воинскую часть для прохождения службы.

Напомним, ранее мы писали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал два документа к традиционному ежегодному весеннему призыву, который стартует 1 апреля.

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