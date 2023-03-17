Евгений Куйвашев подписал два документа к ежегодному весеннему призыву

Новобранцы будут проходить службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал два документа к традиционному ежегодному весеннему призыву. Они опубликованы на интернет-портале правовой информации Свердловской области 10 марта 2023 года.

В распоряжениях глава региона распорядился подготовиться к ежегодной призывной компании министерству образования, здравоохранения, военкомат и МВД. Сотрудники ведомств должны будут организовать Центр подготовки и призыва, предоставить медиков, а также обеспечить безопасность срочников при сборе и перевозке.

Также губернатор в документе сообщил, что в 2022 году были призваны в Свердловской области 6 991 человек - норма, установленная в регионе, и распорядился о создании призывной комиссии.

Весенний призыв традиционно стартует 1 апреля. Новобранцы из Свердловской области будут проходить службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте. Большинство из них, как и в прежние годы, будет направлено для комплектования воинских частей сухопутных войск. Как ранее сообщали в Минобороны РФ, военнослужащие по призыву — «срочники» — не будут направляться для участия в специальной военной операции.

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