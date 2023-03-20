В Екатеринбурге закрыли суши-маркет, в котором массово отравились клиенты

Суши-маркет будет закрыт 90 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по решению суда закрыли суши-маркет «Фишка 96» Рябинина, 18/2, в котором массово отравились клиенты.

- Сегодня суд по материалам Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора принял решение о приостановлении деятельности объекта общепита на 90 суток с учетом фактического времени закрытия, - рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Также там отметили, что эпидрасследование продолжается. Виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее в Екатеринбурге четверо клиентов суши-маркета, включая одного ребенка, заразились сальмонеллезом. Трое пострадавших были госпитализированы.

На суши-маркет был наложен запрет деятельности, в адрес ИП Мирзоевой выдано предписание о проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических мероприятий.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.