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НовостиОбщество20 марта 2023 7:24

В Екатеринбурге закрыли суши-маркет, в котором массово отравились клиенты

«Фишка 96» закрыта на 90 дней
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Суши-маркет будет закрыт 90 дней

Суши-маркет будет закрыт 90 дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по решению суда закрыли суши-маркет «Фишка 96» Рябинина, 18/2, в котором массово отравились клиенты.

- Сегодня суд по материалам Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора принял решение о приостановлении деятельности объекта общепита на 90 суток с учетом фактического времени закрытия, - рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Также там отметили, что эпидрасследование продолжается. Виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее в Екатеринбурге четверо клиентов суши-маркета, включая одного ребенка, заразились сальмонеллезом. Трое пострадавших были госпитализированы.

На суши-маркет был наложен запрет деятельности, в адрес ИП Мирзоевой выдано предписание о проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических мероприятий.

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