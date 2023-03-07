В Екатеринбурге четверо клиентов суши-маркета заразились сальмонеллезом

Специалисты регионального Роспотребнадзора тут же начали эпидрасследование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге четверо клиентов, включая одного ребенка, суши-маркета «Фишка 96» заразились сальмонеллезом. Трое пострадавших были госпитализированы. Специалисты регионального Роспотребнадзора тут же начали эпидрасследование.

- В павильоне, из которого осуществлялась доставка блюд, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, прием продукции осуществляется без документов, поварами используются разделочные ножи, ручки которых перемотаны тканью, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также инвентарь не имеет маркировки, а генеральные уборки не проводят должным образом.

- В пробах продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Часть проб находится в работе. На суши-маркет наложен запрет деятельности, материалы для решения вопроса о приостановлении деятельности переданы в суд, - добавили в Роспотребнадзоре.