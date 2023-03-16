Бастрыкин заинтересовался делом детей, которые три дня прожили с трупами своих родителей

Тела молодых родителей обнаружили в квартире на 16 этаже Фото: Олег ГАЛИМОВ

Председатель следственного комитета России поручил представить ему доклад по делу о маленьких детях, которые три дня прожили с трупами своих родителей. Тела мужчины и женщины были обнаружены в жилище на улице Таганской вечером 15 марта.

При этом следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». 12 марта супруги перестали выходить на связь с родственниками, а соседи снизу пожаловались на протечку воды. Через три дня соседи услышали плач и вскрыли дверь.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, - сообщают в пресс-службе СК РФ.

Кстати, в настоящее время дети находятся на обследовании в больнице с диагнозом «обезвоживание», врачи оказывают им необходимую помощь.