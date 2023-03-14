В Лесном полицейские задержали рецидивиста, сбежавшего из психиатрической больницы

Преступника выявили и задержали во время поисковых мероприятий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лесном полицейские поймали рецидивиста, который накануне сбежал из психиатрической больницы. Мужчину подозревают в жестоком избиении 21-летнего парня-эпилептика.

13 марта во время прогулки по дворику закрытого учреждения он перемахнул через забор и сбежал в неизвестном направлении. Он и ранее был судим по тяжким статьям, за что отбывал наказание в психиатрической больнице, а освободился оттуда в 2018 году.

Беглеца выявили и задержали во время поисковых мероприятий.

- Взяли скрывшегося гражданина при выходе из подъезда одного из домов, в котором проживает его знакомый. В момент задержания разыскиваемый сопротивления оказать не успел. Ничего криминального при нем обнаружено не было, он уже возвращен в медицинское учреждение, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

По его словам, теперь мужчине усилят режим содержания с целью принудительных мер лечения.