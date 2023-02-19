«У сына вмят череп»: на Урале жестоко избили 21-летнего парня, страдающего аутизмом и эпилепсией

Парню нанесли серьезные увечья, он находится на лечении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лесном, в ночь с 17 на 18 февраля двое мужчин жестоко избили парня, страдающего от эпилепсии и аутизма. Пострадавшего молодого человека с травмами черепа госпитализировали. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мама пострадавшего Ольга Садвакасова.

Первое нападение на Андрея произошло на улице Энгельса. По словам мамы, один из них – бывший коллега ее сына. О произошедшем мама узнала от очевидцев и тут же выехала из Башкирии в Екатеринбург, чтобы навестить его.

- Мой сын Андрей шел домой от друга. На него напали два человека. Они избивали его просто так. Мой Андрей – добрый, скромный и закрытый парень, он не любит конфликты. Один из нападавших – бывший коллега Андрея, который когда-то работал с ним на автомойке. Два парня стали его пинать, всячески глумиться над ним. В тот момент их спугнули прохожие и Андрей смог добраться до остановки, чтобы уехать домой, - рассказала Ольга.

Однако, как уверяет мама, нападавшие не успокоились и решили ворваться к нему в квартиру. Андрей жил один, ему 21 год. У него легкая степень расстройства аутического спектра, он вполне справлялся с бытом сам.

- Мне очевидцы сказали, что слышали, как два парня прошли в подъезд, а затем уже в квартире продолжали избивать Андрея. Сам сын рассказывал, что они прыгали на его голове, добивали его. Орали и матерились, что у них есть справки из психбольницы, поэтому они делают что хотят. Они говорили, что «завалят» его и им это сойдет с рук, их отмажут, - говорит Ольга.

Андрея медики на скорой доставили в больницу. Мама уже навестила сына и обратилась в полицию.

- В больнице мне сказали, что у сына перелом черепа и он вмят. Когда я его увидела, он был в тяжелом состоянии, то заплакала. Андрей начал прятаться от меня. Моему сыну нельзя волноваться, но я до сих пор на эмоциях. Неужели им можно вот так просто со справками ходить и убивать людей? – задается вопросом женщина. – Моего сына многие знают в городе. Он подрабатывает дворником, помогает бездомным животным и пристраивает их. Добрый и спокойный парень.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал избиение молодого человека. По его словам, преступление не останется безнаказанным.

- Обращение от родных потерпевшего поступало в территориальный ОВД. Сыщики уголовного розыска установили, виновных. Следственным подразделением полиции было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью. Проводятся необходимые следственные мероприятия, - рассказал «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых.

Также стали известны подробности о личности нападавшего, который причинил тяжелые травмы.

- Он ранее судимый местный житель, которому самому срочно потребовалась помощь врачей. Предварительно, речь идет о душевнобольном человеке. Как только врачи закончат курс его лечения, полиция продолжит с ним работу, - добавил полковник Горелых.

Напомним, ранее в Екатеринбурге полицейские задержали мужчину-инвалида, которого приняли за наркомана. Он привлек внимание сотрудников ППС, когда вышел на прогулку.