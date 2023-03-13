В Лесном из психиатрической больницы сбежал рецидивист, жестоко избивший парня-эпилептика

Известно, что мужчина и ранее был судим по тяжким статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном из психиатрической больницы сбежал рецидивист, которого подозревают в жестоком избиении 21-летнего парня-эпилептика. Инцидент произошел еще в ночь с 17 на 18 февраля. Тогда пострадавший получил серьезные травмы головы.

По словам мамы молодого человека, один из нападавших – бывший коллега ее сына. О произошедшем она узнала от очевидцев и тут же выехала из Башкирии в Екатеринбург, чтобы навестить его.

Тогда же стали известны подробности о личности нападавшего, который причинил тяжелые травмы.

Злоумышленник во время прогулки по дворику закрытого учреждения перемахнул через забор Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Он ранее судимый местный житель, которому самому срочно потребовалась помощь врачей. Предварительно, речь идет о душевнобольном человеке. Как только врачи закончат курс его лечения, полиция продолжит с ним работу, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Накануне стало известно, что злоумышленник во время прогулки по дворику закрытого учреждения перемахнул через забор и сбежал в неизвестном направлении. Известно, что мужчина и ранее был судим по тяжким статьям, за что отбывал наказание в психиатрической больнице, а освободился оттуда в 2018 году.

- В настоящее время личный состав оперативных служб местной полиции проводит комплекс мероприятий, направленных на установление его местонахождения. Сыщики отрабатывают круг связей, авто и ж/д вокзалы. Тем, кто может владеть сведениями, где скрывается беглец, просьба сообщить в ОВД по линии 02, - отметил полковник Горелых.