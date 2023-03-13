Бастрыкин заинтересовался ситуацией многодетного уральца, у которого приставы забрали дочь

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. Фото: предоставлено мамой девочки

Председатель следственного комитета России поручил предоставить доклад по ситуации свердловчанина, который пожаловался на действиях судебных приставов. Мужчина обратился к Александру Бастрыкину из-за того, что у него забрали дочь.

- В СМИ опубликовано обращение, в котором мужчина сообщает о незаконных, по его мнению, действиях судебных приставов. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. представить доклад о ситуации, - уточнили в пресс-службе СК РФ.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Как было известно ранее, Олег Кохичко не хотел отдавать матери их общую несовершеннолетнюю дочку. Семилетняя Даша должна была вернуться к маме в Челябинск еще 29 января, однако до 3 марта отец прятал ее, не подпуская к ребенку мать.